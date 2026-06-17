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РФС внес изменения в регламент Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
17:55 17.06.2026
РФС внес изменения в регламент Кубка России

РФС поменял название решающего матча Кубка России с суперфинала на финал

© Соцсети организаторовКубок России по футболу
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети организаторов
Кубок России по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФС изменил название решающей игры Кубка России с суперфинала на финал.
  • Игры на вылет пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4.
  • Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) сообщил в своем Telegram-канале об изменениях названий стадий плей-офф Кубка России и поменял именование решающей игры с суперфинала на финал.
Игры на вылет пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4, как было в прошлых сезонах. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет называться финал, а не суперфинал.
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В парах 1/8 финала пути РПЛ принимающей стороной в первом матче будет клуб, занявший второе место в своей группе, в парах 1/4 и 1/2 финалов первые матчи будут принимать команды, набравшие меньшее количество очков на групповом этапе. Ранее очередность проведения домашних матчей определяла жеребьевка.
Во втором этапе 1/8 финала пути регионов принимающей стороной в парах будет клуб не из Российской премьер-лиги (РПЛ) либо, если обе команды выступают в РПЛ, дома сыграет команда, проигравшая в 1/8 финала пути РПЛ. Ранее преимущество своего поля получал клуб, одержавший победу на предыдущей стадии пути регионов.
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.
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