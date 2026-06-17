РФС внес изменения в регламент Кубка России

В парах 1/8 финала пути РПЛ принимающей стороной в первом матче будет клуб, занявший второе место в своей группе, в парах 1/4 и 1/2 финалов первые матчи будут принимать команды, набравшие меньшее количество очков на групповом этапе. Ранее очередность проведения домашних матчей определяла жеребьевка.

Во втором этапе 1/8 финала пути регионов принимающей стороной в парах будет клуб не из Российской премьер-лиги (РПЛ) либо, если обе команды выступают в РПЛ, дома сыграет команда, проигравшая в 1/8 финала пути РПЛ. Ранее преимущество своего поля получал клуб, одержавший победу на предыдущей стадии пути регионов.