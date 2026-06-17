Стал известен новый главный тренер "Вегаса" после ухода Тортореллы

Краткий пересказ от РИА ИИ Канадский специалист Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Райан Крэйг стал пятым главным тренером в истории «Вегаса» и сменил в должности Джона Тортореллу.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадский специалист Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", сообщается на сайте команды.

44-летний специалист стал пятым главным тренером в истории "Вегаса". Он сменил в должности Джона Тортореллу, который покинул команду во вторник.

Последние три сезона Крэйг был главным тренером фарм-клуба "Хендерсон Силвер Найтс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). До работы в "Хендерсоне" канадец шесть сезонов работал помощником тренера в "Вегасе" и выиграл вместе с клубом Кубок Стэнли в 2023 году.