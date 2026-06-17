Стал известен новый главный тренер "Вегаса" после ухода Тортореллы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский специалист Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
- Райан Крэйг стал пятым главным тренером в истории «Вегаса» и сменил в должности Джона Тортореллу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадский специалист Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", сообщается на сайте команды.
44-летний специалист стал пятым главным тренером в истории "Вегаса". Он сменил в должности Джона Тортореллу, который покинул команду во вторник.
Последние три сезона Крэйг был главным тренером фарм-клуба "Хендерсон Силвер Найтс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). До работы в "Хендерсоне" канадец шесть сезонов работал помощником тренера в "Вегасе" и выиграл вместе с клубом Кубок Стэнли в 2023 году.
Будучи игроком, Крэйг провел восемь сезонов в НХЛ, проведя в общей сложности 198 матчей за "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Питтсбург Пингвинз" и "Коламбус Блю Джекетс", в которых набрал 63 очка (32 гола + 31 передача). Также в его активе 711 матчей в АХЛ.