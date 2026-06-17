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Стал известен новый главный тренер "Вегаса" после ухода Тортореллы - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Хоккей
 
22:23 17.06.2026 (обновлено: 00:07 18.06.2026)
Стал известен новый главный тренер "Вегаса" после ухода Тортореллы

Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба НХЛ "Вегас"

© REUTERS / Lucas PeltierХоккеисты "Вегас Голден Найтс" празднуют гол
Хоккеисты Вегас Голден Найтс празднуют гол - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Lucas Peltier
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский специалист Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
  • Райан Крэйг стал пятым главным тренером в истории «Вегаса» и сменил в должности Джона Тортореллу.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Канадский специалист Райан Крэйг назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", сообщается на сайте команды.
44-летний специалист стал пятым главным тренером в истории "Вегаса". Он сменил в должности Джона Тортореллу, который покинул команду во вторник.
Последние три сезона Крэйг был главным тренером фарм-клуба "Хендерсон Силвер Найтс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). До работы в "Хендерсоне" канадец шесть сезонов работал помощником тренера в "Вегасе" и выиграл вместе с клубом Кубок Стэнли в 2023 году.
Будучи игроком, Крэйг провел восемь сезонов в НХЛ, проведя в общей сложности 198 матчей за "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Питтсбург Пингвинз" и "Коламбус Блю Джекетс", в которых набрал 63 очка (32 гола + 31 передача). Также в его активе 711 матчей в АХЛ.
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