Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска уничтожили переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки — последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане.
- Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные силы противника в городе.
- Подразделения 67-й дивизии овладели шестью опорными пунктами и 61 зданием.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили последнюю артерию снабжения украинской армии в Красном Лимане, сообщило Минобороны.
"Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане — переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки", — написало ведомство на платформе "Макс".
В министерстве рассказали, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные силы ВСУ, находящиеся в городе. Подразделения 67-й дивизии сумели овладеть шестью опорными пунктами противника и 61 зданием.
За сутки также удалось ликвидировать около 20 украинских боевиков, пикап, 155-миллиметровую гаубицу М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Освобождение города позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.
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