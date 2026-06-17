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Ковальчук рассказал о возрасте детей ехавших в автобусе, атакованном ВСУ - РИА Новости, 17.06.2026
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16:30 17.06.2026
Ковальчук рассказал о возрасте детей ехавших в автобусе, атакованном ВСУ

Ковальчук: дети школьного возраста находились в атакованном ВСУ автобусе

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области ВСУ атаковали автобус, в котором находилась белорусская детская футбольная команда, ехавшая на отдых.
  • В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
  • СК России возбудил уголовное дело о теракте.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Дети школьного возраста находились в атакованном ВСУ в Брянской области белорусском автобусе, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Пока точных данных у меня нет, но я точно знаю, что это школьный возраст, школьная команда футбольная, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Там была группа родителей, сопровождающий, тренер", - рассказал Ковальчук в эфире ИС "Вести".
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Врио губернатора подчеркнул очевидность того, что это был пассажирский автобус.
"Он никакого военного стратегического значения не имел", - добавил Ковальчук.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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