Ковальчук рассказал о возрасте детей ехавших в автобусе, атакованном ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области ВСУ атаковали автобус, в котором находилась белорусская детская футбольная команда, ехавшая на отдых.
- В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
- СК России возбудил уголовное дело о теракте.
БРЯНСК, 17 июн – РИА Новости. Дети школьного возраста находились в атакованном ВСУ в Брянской области белорусском автобусе, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Пока точных данных у меня нет, но я точно знаю, что это школьный возраст, школьная команда футбольная, которая ехала на сборы-отдых на побережье Черного моря. Там была группа родителей, сопровождающий, тренер", - рассказал Ковальчук в эфире ИС "Вести".
Врио губернатора подчеркнул очевидность того, что это был пассажирский автобус.
"Он никакого военного стратегического значения не имел", - добавил Ковальчук.
В среду Ковальчук рассказал, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. СК России возбудил уголовное дело о теракте.