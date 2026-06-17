Ковальчук: пассажиров атакованного ВСУ автобуса с детьми вернут в Гомель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа на автобус в Брянской области погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей.
- Врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что остальных пассажиров автобуса в ближайшее время отправят домой.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Пассажиров автобуса, не пострадавших в ходе атаки ВСУ в Брянской области, в ближайшее время отправят домой, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой", - написал врио губернатора в своем канале на платформах "Макс".