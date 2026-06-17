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Ковальчук: пассажиров атакованного ВСУ автобуса с детьми вернут в Гомель - РИА Новости, 17.06.2026
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12:45 17.06.2026 (обновлено: 13:21 17.06.2026)
Ковальчук: пассажиров атакованного ВСУ автобуса с детьми вернут в Гомель

Ковальчук: пассажиров атакованного под Брянском автобуса вернут в Гомель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа на автобус в Брянской области погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей.
  • Врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что остальных пассажиров автобуса в ближайшее время отправят домой.
БЕЛГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Пассажиров автобуса, не пострадавших в ходе атаки ВСУ в Брянской области, в ближайшее время отправят домой, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Как информировал Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, ранены шесть человек, включая четверех детей.
«
"Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой", - написал врио губернатора в своем канале на платформах "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеГомельБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕгор КовальчукАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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