Ковальчук на связи с властями Гомельской области после атаки ВСУ на автобус

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что находится на связи с руководством Гомельской области после атаки ВСУ на автобус из Белоруссии, который вез детскую футбольную команду.

Ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.