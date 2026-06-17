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Ковальчук на связи с властями Гомельской области после атаки ВСУ на автобус - РИА Новости, 17.06.2026
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14:35 17.06.2026 (обновлено: 14:47 17.06.2026)
Ковальчук на связи с властями Гомельской области после атаки ВСУ на автобус

Ковальчук на связи с властями Гомельской области после атаки на автобус с детьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик.
  • Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что находится на связи с руководством Гомельской области
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что находится на связи с руководством Гомельской области после атаки ВСУ на автобус из Белоруссии, который вез детскую футбольную команду.
Ранее в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь.
«
"Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь (пострадавшим - ред.)", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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