СМИ: руководство Volkswagen считает, что его существование под угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, согласно результатам анонимного опроса.
- Шесть из девяти опрошенных членов правления сочли, что существование концерна находится под угрозой, а трое оценили ситуацию как напряженную.
- Все девять членов правления заявили, что многие аспекты бизнес-модели Volkswagen необходимо пересмотреть.
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Руководство немецкого автоконцерна Volkswagen считает, что его существование находится под угрозой, сообщил журнал Manager Magazin со ссылкой на собственные источники, которые ознакомились с результатами анонимного опроса среди членов правления.
"Шесть из девяти опрошенных членов правления сочли, что существование концерна находится под угрозой", - говорится в публикации журнала.
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По данным издания, еще трое представителей руководства компании оценили ситуацию как напряженную. Предложенный в опроснике вариант "ситуация некритическая" не выбрал никто.
Кроме того, все девять членов правления концерна заявили, что многие аспекты бизнес-модели Volkswagen должны быть обязательно пересмотрены. Это может означать, что прежняя схема, при которой автомобили разрабатываются в Германии, производятся в Европе и продаются по всему миру, больше не работает, уточняет журнал.
Ранее стало известно, что Volkswagen обсуждает сокращение расходов по всем брендам на 20% до конца 2028 года, также рассматривается возможность закрытия автозаводов.
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