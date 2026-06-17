СМИ: руководство Volkswagen считает, что его существование под угрозой

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство Volkswagen считает, что существование концерна находится под угрозой, согласно результатам анонимного опроса.

Шесть из девяти опрошенных членов правления сочли, что существование концерна находится под угрозой, а трое оценили ситуацию как напряженную.

Все девять членов правления заявили, что многие аспекты бизнес-модели Volkswagen необходимо пересмотреть.

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Руководство немецкого автоконцерна Volkswagen считает, что его существование находится под угрозой, сообщил журнал Руководство немецкого автоконцерна Volkswagen считает, что его существование находится под угрозой, сообщил журнал Manager Magazin со ссылкой на собственные источники, которые ознакомились с результатами анонимного опроса среди членов правления.

"Шесть из девяти опрошенных членов правления сочли, что существование концерна находится под угрозой", - говорится в публикации журнала.

По данным издания, еще трое представителей руководства компании оценили ситуацию как напряженную. Предложенный в опроснике вариант "ситуация некритическая" не выбрал никто.

Кроме того, все девять членов правления концерна заявили, что многие аспекты бизнес-модели Volkswagen должны быть обязательно пересмотрены. Это может означать, что прежняя схема, при которой автомобили разрабатываются в Германии , производятся в Европе и продаются по всему миру, больше не работает, уточняет журнал.