Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Константиновке в ДНР уничтожено более 70 украинских военнослужащих за сутки.
- Также уничтожено свыше 20 наземных роботизированных комплексов и 6 пикапов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. За сутки в Константиновке ДНР уничтожено более 70 украинских военнослужащих, свыше 20 наземных роботизированных комплексов, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия... За сутки в населенном пункте Константиновка уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов", - говорится в сообщении.
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