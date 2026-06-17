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В Омске полиция начала проверку из-за конфликта женщины и школьника - РИА Новости, 17.06.2026
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15:09 17.06.2026
В Омске полиция начала проверку из-за конфликта женщины и школьника

В Омске полиция проверит данные о конфликте женщины и стучавшего в окно ребенка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Омска организовала проверку после информации в соцсетях о конфликте женщины со школьником.
  • Женщина схватила мальчика за то, что он постучал в окно ее дома.
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Омске организовала проверку после появления в соцсетях информации о конфликте на улице женщиной со школьником, который постучал в окно ее дома, сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области.
«
"Информация, размещенная в социальных сетях зарегистрирована и будет проверена сотрудниками полиции", - сообщил собеседник агентства.
По данным, размещенным в социальных сетях и местных СМИ, группа школьников с вожатой направлялись в зоопарк, когда один из мальчиков постучал в окно частного дома, после чего его схватила хозяйка дома. На опубликованных кадрах женщина удерживает вырывающегося ребенка и, несмотря на просьбы сопровождающей, отказывается его отпустить, требуя объяснений.
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