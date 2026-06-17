В Омске полиция начала проверку из-за конфликта женщины и школьника

НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Омске организовала проверку после появления в соцсетях информации о конфликте на улице женщиной со школьником, который постучал в окно ее дома, сообщили РИА Новости в УМВД по Омской области.

По данным, размещенным в социальных сетях и местных СМИ, группа школьников с вожатой направлялись в зоопарк, когда один из мальчиков постучал в окно частного дома, после чего его схватила хозяйка дома. На опубликованных кадрах женщина удерживает вырывающегося ребенка и, несмотря на просьбы сопровождающей, отказывается его отпустить, требуя объяснений.