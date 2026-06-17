В Колумбии ягуар проник в здание университета и гулял по его коридорам

Краткий пересказ от РИА ИИ В здание национального университета Колумбии проник ягуар, в результате инцидента никто не пострадал.

Администрация университета временно приостановила очные занятия.

Ягуара поймали, перевезли в ветеринарный центр и предполагают отпустить в ближайшие дни.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дикий ягуар проник в здание национального университета Колумбии и гулял по его коридорам, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает местная газета Дикий ягуар проник в здание национального университета Колумбии и гулял по его коридорам, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает местная газета Tiempo

По информации издания, инцидент произошел во вторник утром.

"Администрация Национального университета Колумбии кампуса (района - ред.) Амазония, была вынуждена временно приостановить очные занятия после того, как в коридорах университета был замечен огромный ягуар", - отмечает Tiempo.

Уточняется, что на место происшествия были вызваны пожарные, полиция и сотрудники службы по устойчивому развитию региона Южной Амазонии. Животное вело себя спокойно: ягуар прогуливался по коридорам здания и время от времени ложился дремать, уточняет газета.

Как добавила газета, ягуара поймали и перевезли в ветеринарный центр для дальнейшего наблюдения. Представительница службы по устойчивому развитию Южной Амазонии Сидали Ортега рассказала изданию, что ягуар оказался самцом весом 118 килограммов.