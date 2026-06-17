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В Колумбии ягуар проник в здание университета и гулял по его коридорам - РИА Новости, 17.06.2026
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06:36 17.06.2026
В Колумбии ягуар проник в здание университета и гулял по его коридорам

Дикий ягуар прогуливался по коридорам университета Колумбии, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел КомаровЯгуар
Ягуар - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Комаров
Ягуар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В здание национального университета Колумбии проник ягуар, в результате инцидента никто не пострадал.
  • Администрация университета временно приостановила очные занятия.
  • Ягуара поймали, перевезли в ветеринарный центр и предполагают отпустить в ближайшие дни.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Дикий ягуар проник в здание национального университета Колумбии и гулял по его коридорам, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает местная газета Tiempo.
По информации издания, инцидент произошел во вторник утром.
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"Администрация Национального университета Колумбии кампуса (района - ред.) Амазония, была вынуждена временно приостановить очные занятия после того, как в коридорах университета был замечен огромный ягуар", - отмечает Tiempo.
Уточняется, что на место происшествия были вызваны пожарные, полиция и сотрудники службы по устойчивому развитию региона Южной Амазонии. Животное вело себя спокойно: ягуар прогуливался по коридорам здания и время от времени ложился дремать, уточняет газета.
Как добавила газета, ягуара поймали и перевезли в ветеринарный центр для дальнейшего наблюдения. Представительница службы по устойчивому развитию Южной Амазонии Сидали Ортега рассказала изданию, что ягуар оказался самцом весом 118 килограммов.
Ветеринары, участвовавшие в поимке ягуара, предполагают, что животное страдало от кожной инфекции. Его могут отпустить в ближайшие дни.
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