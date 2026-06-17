Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 17.06.2026 (обновлено: 17:47 17.06.2026)
ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна

Орбелян: ЦИК Армении дал согласие на преследование экс-президента Кочаряна

© REUTERS / Vahram BaghdasaryanРоберт Кочарян
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Роберт Кочарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК Армении разрешил начать разбирательство против экс-президента Роберта Кочаряна.
  • Дело касается сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год, при этом адвокат политика назвал обвинения ложными.
ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия разрешила начать разбирательство против главы блока "Армения", экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Арам Орбелян.
«
"ЦИК дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна", — заявил он журналистам.
Второй президент Армении, глава политического блока Армения Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Офис Кочаряна заранее заявил о его планах выехать из Армении
14 июня, 18:42
По его словам, дело касается сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год. Адвокат пояснил, что Кочарян к ним никакого отношения не имеет, а обвинения ложные. Он добавил, что расследование по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" идет с 2018-го.
«
"В последнее время ко всем делам добавляют еще и отмывание денег", — добавил Орбелян.
Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах.
Голосование на избирательном участке в Армении - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ЦИК Армении выступил против повторного голосования на трех участках
15 июня, 11:02
Накануне премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей во время выборов 7 июня, но те назвали подозрения сфабрикованными.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06
 
АрменияВ миреРоберт КочарянСамвел КарапетянНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала