ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна

"В последнее время ко всем делам добавляют еще и отмывание денег", — добавил Орбелян.

В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов.