ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК Армении разрешил начать разбирательство против экс-президента Роберта Кочаряна.
- Дело касается сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год, при этом адвокат политика назвал обвинения ложными.
ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия разрешила начать разбирательство против главы блока "Армения", экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Арам Орбелян.
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"ЦИК дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна", — заявил он журналистам.
По его словам, дело касается сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год. Адвокат пояснил, что Кочарян к ним никакого отношения не имеет, а обвинения ложные. Он добавил, что расследование по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" идет с 2018-го.
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"В последнее время ко всем делам добавляют еще и отмывание денег", — добавил Орбелян.
Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах.
Накануне премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей во время выборов 7 июня, но те назвали подозрения сфабрикованными.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
Пиррова победа Никола Пашиняна
8 июня, 10:06