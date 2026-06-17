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Путин поздравил Хубутию с юбилеем, подчеркнув его вклад в хирургию - РИА Новости, 17.06.2026
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10:03 17.06.2026
Путин поздравил Хубутию с юбилеем, подчеркнув его вклад в хирургию

Путин поздравил академика Хубутию с юбилеем, назвав его выдающимся хирургом

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.
Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию.
  • Путин подчеркнул вклад Хубутии в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, а также его значимую роль в подготовке квалифицированных кадров.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию, подчеркнув его вклад в хирургию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В этом году Хубутия отмечает 80-летний юбилей.
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"Вы посвятили себя востребованной, благородной профессии, стали выдающимся, всемирно известным хирургом, спасшим тысячи человеческих жизней", - говорится в поздравлении.
Глава государства также подчеркнул плодотворный созидательный труд врача и его приверженность великим традициям милосердия.
"Особо отмечу ваш значимый вклад в развитие приоритетных направлений медицинской науки, отечественного здравоохранения, в совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров", - добавил Путин.
Президент пожелал Хубутии бодрости духа, успехов и всего наилучшего.
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РоссияМогели ХубутияВладимир ПутинНИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоРоссийская академия наук
 
 
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