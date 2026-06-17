Путин поздравил Хубутию с юбилеем, подчеркнув его вклад в хирургию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию.
- Путин подчеркнул вклад Хубутии в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, а также его значимую роль в подготовке квалифицированных кадров.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем президента НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, академика РАН Могели Хубутию, подчеркнув его вклад в хирургию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В этом году Хубутия отмечает 80-летний юбилей.
"Вы посвятили себя востребованной, благородной профессии, стали выдающимся, всемирно известным хирургом, спасшим тысячи человеческих жизней", - говорится в поздравлении.
Глава государства также подчеркнул плодотворный созидательный труд врача и его приверженность великим традициям милосердия.
"Особо отмечу ваш значимый вклад в развитие приоритетных направлений медицинской науки, отечественного здравоохранения, в совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров", - добавил Путин.
Президент пожелал Хубутии бодрости духа, успехов и всего наилучшего.