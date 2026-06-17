В Херсонской области отбили массированную атаку беспилотников ВСУ на мосты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области была отбита массированная воздушная атака ВСУ на мосты.
- Уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Отбита массированная воздушная атака ВСУ на мосты в Херсонской области, уничтожено 18 ударных БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью наши военные отбили массированную атаку беспилотников противника на мосты в Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и мобильных огневых групп уничтожено 18 ударных БПЛА ВСУ.
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