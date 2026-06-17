В КЧР в лагере пропавших туристов нашли детские и взрослые вещи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В лагере пропавшей туристической группы в районе карстовой пещеры Дженту обнаружили детские и взрослые вещи .
- Поисковые работы продолжаются после того, как спасатели достигли лагеря и не нашли там людей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Детские и взрослые вещи обнаружили спасатели в базовом лагере пропавшей туристической группы в районе карстовой пещеры Дженту в Урупском районе Карачаево-Черкесии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее главное управление МЧС РФ по региону сообщило, что спасатели ищут незарегистрированную группу туристов в районе хребта Дженту в КЧР. Сотрудники МЧС начали пеший подъем из поселка Рожкао к месту, где сработал трекер на высоте 2880 метров. Они достигли лагеря, но людей там не нашли. Поисковые работы продолжаются.
«
"При обследовании базового лагеря пропавших туристов спасатели обнаружили детские и взрослые вещи", - сказал собеседник агентства.