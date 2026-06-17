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В КЧР в лагере пропавших туристов нашли детские и взрослые вещи - РИА Новости, 17.06.2026
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13:21 17.06.2026
В КЧР в лагере пропавших туристов нашли детские и взрослые вещи

В лагере пропавших туристов в КЧР туристов нашли детские и взрослые вещи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В лагере пропавшей туристической группы в районе карстовой пещеры Дженту обнаружили детские и взрослые вещи .
  • Поисковые работы продолжаются после того, как спасатели достигли лагеря и не нашли там людей.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Детские и взрослые вещи обнаружили спасатели в базовом лагере пропавшей туристической группы в районе карстовой пещеры Дженту в Урупском районе Карачаево-Черкесии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее главное управление МЧС РФ по региону сообщило, что спасатели ищут незарегистрированную группу туристов в районе хребта Дженту в КЧР. Сотрудники МЧС начали пеший подъем из поселка Рожкао к месту, где сработал трекер на высоте 2880 метров. Они достигли лагеря, но людей там не нашли. Поисковые работы продолжаются.
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"При обследовании базового лагеря пропавших туристов спасатели обнаружили детские и взрослые вещи", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияУрупский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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