Премьер Таиланда прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия-АСЕАН, таиландскую делегацию встретили с караваем и чак-чаком, сообщает посольство РФ в Таиланде.

"По русской и татарской традиции, гостей угостили караваем с хлебом и солью, а также чак-чаком", - говорится в сообщении.