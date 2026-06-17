Премьер Таиланда прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
- Таиландскую делегацию у трапа самолета встречал глава Татарстана Рустам Минниханов, гостей угостили караваем с хлебом и солью, а также чак-чаком.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия-АСЕАН, таиландскую делегацию встретили с караваем и чак-чаком, сообщает посольство РФ в Таиланде.
"Делегация Королевства Таиланд во главе с Премьер-министром Анутхином Чанвиракуном прибыла в Казань для участия в юбилейном саммите Россия-АСЕАН по случаю 35-летия российско-асеановских отношений", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
У трапа самолета таиландскую делегацию встречал глава Татарстана Рустам Минниханов, уточнили в посольстве.
"По русской и татарской традиции, гостей угостили караваем с хлебом и солью, а также чак-чаком", - говорится в сообщении.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На полях саммита в среду проходит деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.