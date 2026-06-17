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Премьер Малайзии прибыл в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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05:54 17.06.2026 (обновлено: 09:04 17.06.2026)
Премьер Малайзии прибыл в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН

Премьер Малайзии прибыл в Казань на саммит Россия-АСЕАН и попробовал чак-чак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
  • Анвар Ибрагим сопроводил публикацию о своем визите в соцсетях русской народной песней "Калинка".
ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия-АСЕАН и сопроводил публикацию о своем визите в соцсетях русской народной песней "Калинка".
О прибытии в Россию глава малайзийского правительства сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографии из аэропорта Казани и встречи с принимающей стороной.
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"Прибыл в Казань, Российская Федерация, для участия в юбилейном саммите АСЕАН-Россия", - написал Анвар Ибрагим в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На опубликованных политиком кадрах он спускается по трапу самолета, а также знакомится с татарскими традициями. В частности, Анвар попробовал чак-чак - популярное национальное лакомство Татарстана.
В публикации малайзийский премьер выразил надежду, что саммит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между АСЕАН и Россией на фоне глобальной неопределенности и принесет дополнительные экономические выгоды Малайзии.
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Для музыкального сопровождения поста Анвар Ибрагим выбрал композицию "Калинка".
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин полях саммита Россия-АСЕАН проведет марафон двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В миреРоссияКазаньМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинДмитрий ПесковСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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