Премьер Малайзии прибыл в Казань на юбилейный саммит Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.

Анвар Ибрагим сопроводил публикацию о своем визите в соцсетях русской народной песней "Калинка".

ДЖАКАРТА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия-АСЕАН и сопроводил публикацию о своем визите в соцсетях русской народной песней "Калинка".

О прибытии в Россию глава малайзийского правительства сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографии из аэропорта Казани и встречи с принимающей стороной.

"Прибыл в Казань, Российская Федерация, для участия в юбилейном саммите АСЕАН-Россия", - написал Анвар Ибрагим в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

На опубликованных политиком кадрах он спускается по трапу самолета, а также знакомится с татарскими традициями. В частности, Анвар попробовал чак-чак - популярное национальное лакомство Татарстана.

В публикации малайзийский премьер выразил надежду, что саммит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между АСЕАН и Россией на фоне глобальной неопределенности и принесет дополнительные экономические выгоды Малайзии.

Для музыкального сопровождения поста Анвар Ибрагим выбрал композицию "Калинка".

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.