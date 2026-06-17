Карапетян предложил создать координационный совет оппозиции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самвел Карапетян, лидер партии "Сильная Армения", предложил оппозиционным силам создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян предложил оппозиционным силам создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.
"Мне кажется, что те оппозиционные силы, для которых дорога наша страна, отреагируют и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию. Я предлагаю создать координационный совет, пообщаться в прямом эфире, представить все проблемы нашему народу, обсуждениями определить верные шаги", - заявил Карапетян в интервью ряду местных СМИ.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.