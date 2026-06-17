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Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении - РИА Новости, 17.06.2026
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21:56 17.06.2026 (обновлено: 22:51 17.06.2026)
Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении

Лидер "Сильной Армении" Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самвел Карапетян, лидер партии "Сильная Армения", объявил о начале консолидации оппозиционных сил.
  • По итогам выборов в парламент Армении правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно.
  • Шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной и пообещали действовать в рамках конституции и демократических принципов.
ЕРЕВАН, 17 июн — РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил.
«
"Я объявляю о процессе консолидации оппозиционных сил", — сказал он в интервью ряду местных СМИ.
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По словам Карапетяна, перед выборами оппозиция допустила ряд ошибок.
«

"Многие оппозиционные силы, которые, возможно, честно боролись, переоценили свои силы. Со многими оппозиционными силами мы не смогли договориться. Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация", — сказал политик.

Карапетян также предложил оппозиционным силам создать координационный совет для формирования поствыборной коалиции.
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Накануне премьер Никол Пашинян призвал лишить оппозиционные силы, прошедшие в парламент, возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей во время выборов 7 июня, но те назвали подозрения сфабрикованными.
По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.
В воскресенье шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелегитимной. В их заявлении говорится, что голосование прошло в условиях, которые ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер выборов.
Оппозиция пообещала действовать исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан страны на свободное волеизъявление.
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