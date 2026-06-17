В Волгоградской области число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После посещения кафе в Камышине местные жители, в том числе несовершеннолетние, обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления.
- Число обратившихся за медицинской помощью после употребления суши в кафе увеличилось до 30 человек, у восьми из них выявлена сальмонеллезная инфекция.
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области увеличилось до 30 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости накануне рассказали о 16 обратившихся за медпомощью, в числе которых пять детей. Возбуждено уголовное дело.
"Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине увеличилось до 30 человек", - сказала собеседница агентства.