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В Волгоградской области число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30 - РИА Новости, 17.06.2026
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12:07 17.06.2026
В Волгоградской области число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30

В Камышине число отравившихся суши в кафе увеличилось до 30

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После посещения кафе в Камышине местные жители, в том числе несовершеннолетние, обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления.
  • Число обратившихся за медицинской помощью после употребления суши в кафе увеличилось до 30 человек, у восьми из них выявлена сальмонеллезная инфекция.
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине Волгоградской области увеличилось до 30 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Согласно результатам проведенных территориальным подразделением Роспотребнадзора лабораторных исследований, у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция. В правоохранительных органах РИА Новости накануне рассказали о 16 обратившихся за медпомощью, в числе которых пять детей. Возбуждено уголовное дело.
"Число обратившихся за медпомощью после употребления суши в кафе в Камышине увеличилось до 30 человек", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияКамышинВолгоградская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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