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Конфискованные суда и компании Иванчея выставили на торги на Камчатке - РИА Новости, 17.06.2026
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07:39 17.06.2026 (обновлено: 08:55 17.06.2026)
Конфискованные суда и компании Иванчея выставили на торги на Камчатке

На Камчатке начали продавать конфискованное имущество по делу Иванчея

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Судебные приставы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камчатское управление Росимущества приступило к реализации конфискованного имущества по уголовному делу бывшего директора Петропавловск-Камчатского морского порта Александра Иванчея, а также чиновников Владимира Балакаева и Юрия Зубаря.
  • На торги выставлены шесть компаний и 14 судов, арестованных судебными приставами.
  • Ознакомиться со стартовыми ценами и сроками подачи заявок можно на платформе «Торги» и на сайте Росимущества.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Камчатское управление Росимущества приступило выставив на торги 14 судов и шесть компаний, подвергшихся конфискации по уголовному делу, сообщили в УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.
«

"Началась реализация конфискованного имущества по делу Иванчея, Зубаря и Балакаева", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Речь идет о бывшем директоре Петропавловск-Камчатского морского порта Александре Иванчее, а также чиновниках Владимире Балакаеве и Юрии Зубаре
В ведомстве добавили, что в 2025 году Ленинский районный суд Владивостока обратил в доход государства 72 объекта недвижимости в Камчатском крае, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. Теперь на торги выставлены пять акционерных обществ, одно ООО, девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир. Их арестовали в порт-пунктах Паланы, Яры и Манилы.
Стартовые цены и сроками подачи заявок доступны для ознакомления на платформе "Торги" и на сайте Росимущества.
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