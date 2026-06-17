Конфискованные суда и компании Иванчея выставили на торги на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Камчатское управление Росимущества приступило выставив на торги 14 судов и шесть компаний, подвергшихся конфискации по уголовному делу, сообщили в УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.