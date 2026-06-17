В Кроноцкий залив приплыла первая в сезоне самка серого кита с детенышем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем приплыла в Кроноцкий залив на Камчатке.
- Детеныш, которому присвоили номер К267, родился зимой у берегов Мексики и вместе с матерью преодолел около 8 тысяч километров.
- Другие самки с детенышами скоро прибудут в залив, и ближайшие несколько месяцев для них критически важны, поэтому туристические посещения заповедной акватории разрешены только со второй половины лета.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем, который родился зимой у берегов Мексики и вместе с матерью преодолел около 8 тысяч километров, приплыла в Кроноцкий залив на Камчатке, сообщили в Кроноцком заповеднике.
"В Кроноцкий залив пришла первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем", - говорится в сообщении в канале заповедника на платформе "Макс".
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Как проинформировали в резервате, малыш родился зимой в водах Мексики, у Калифорнийского полуострова. Ему присвоили номер К267 в камчатском фотокаталоге серых китов. Он весит уже около тонны. Сотрудники заповедника, исследующие серых китов с 2022 года, сфотографировали и засняли животных на видео.
По данным специалистов заповедника, скоро в залив прибудут и другие самки с детенышами. Ближайшие несколько месяцев для них критически важны - они накапливают подкожный жир, поэтому туристические посещения заповедной акватории разрешены только со второй половины лета, чтобы не тревожить животных.
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