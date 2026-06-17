В Кроноцкий залив приплыла первая в сезоне самка серого кита с детенышем

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем, который родился зимой у берегов Мексики и вместе с матерью преодолел около 8 тысяч километров, приплыла в Кроноцкий залив на Камчатке, сообщили в Кроноцком заповеднике.

По данным специалистов заповедника, скоро в залив прибудут и другие самки с детенышами. Ближайшие несколько месяцев для них критически важны - они накапливают подкожный жир, поэтому туристические посещения заповедной акватории разрешены только со второй половины лета, чтобы не тревожить животных.