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В Кроноцкий залив приплыла первая в сезоне самка серого кита с детенышем - РИА Новости, 17.06.2026
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06:11 17.06.2026
В Кроноцкий залив приплыла первая в сезоне самка серого кита с детенышем

Первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем приплыла на Камчатку

© IFAW/David WellerСерый кит
Серый кит - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© IFAW/David Weller
Серый кит . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем приплыла в Кроноцкий залив на Камчатке.
  • Детеныш, которому присвоили номер К267, родился зимой у берегов Мексики и вместе с матерью преодолел около 8 тысяч километров.
  • Другие самки с детенышами скоро прибудут в залив, и ближайшие несколько месяцев для них критически важны, поэтому туристические посещения заповедной акватории разрешены только со второй половины лета.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июн - РИА Новости. Первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем, который родился зимой у берегов Мексики и вместе с матерью преодолел около 8 тысяч километров, приплыла в Кроноцкий залив на Камчатке, сообщили в Кроноцком заповеднике.
"В Кроноцкий залив пришла первая в этом сезоне самка серого кита с детенышем", - говорится в сообщении в канале заповедника на платформе "Макс".
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Как проинформировали в резервате, малыш родился зимой в водах Мексики, у Калифорнийского полуострова. Ему присвоили номер К267 в камчатском фотокаталоге серых китов. Он весит уже около тонны. Сотрудники заповедника, исследующие серых китов с 2022 года, сфотографировали и засняли животных на видео.
По данным специалистов заповедника, скоро в залив прибудут и другие самки с детенышами. Ближайшие несколько месяцев для них критически важны - они накапливают подкожный жир, поэтому туристические посещения заповедной акватории разрешены только со второй половины лета, чтобы не тревожить животных.
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