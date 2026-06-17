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В Калужской области пенсионер зарубил топором спящего сына - РИА Новости, 17.06.2026
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11:19 17.06.2026 (обновлено: 11:23 17.06.2026)
В Калужской области пенсионер зарубил топором спящего сына

В Калужской области пенсионер зарубил топором спящего сына после ссоры

© Фото : СУ СК России по Калужской областиОрудие преступления на месте происшествия в Калужской области
Орудие преступления на месте происшествия в Калужской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : СУ СК России по Калужской области
Орудие преступления на месте происшествия в Калужской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Малоярославецком районе Калужской области 75-летний мужчина зарубил топором спящего сына.
  • Причиной произошедшего послужила бытовая ссора, фигурант задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Пенсионер в Калужской области зарубил топором спящего сына после ссоры, сообщили СУСК по региону и областная прокуратура.
По данным СУСК, в Малоярославецком районе Калужской области в отношении 75-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В ходе расследования установлено, что 16 июня 2026 года в ночное время подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием спящего сына, причинил ему топором телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте", - сообщает СУСК.
По данным прокуратуры, причиной произошедшего послужила бытовая ссора. Убитому 49 лет.
СУСК информирует, что следователь провел осмотр места происшествия, изъял орудие преступления, назначил комплекс судебных экспертиз. Фигурант задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
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