В Калужской области пенсионер зарубил топором спящего сына

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Пенсионер в Калужской области зарубил топором спящего сына после ссоры, сообщили СУСК по региону и областная прокуратура.

"В ходе расследования установлено, что 16 июня 2026 года в ночное время подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием спящего сына, причинил ему топором телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте", - сообщает СУСК.