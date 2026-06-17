Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас стремительно теряет политический вес в Евросоюзе из-за своей абсурдной и чрезмерно воинственной позиции в отношении России, пишет британская газета Telegraph.
- Автор материала отметил, что глава европейской дипломатии оказалась в глубокой изоляции, поскольку страны ЕС отказываются финансировать её громкие заявления.
- Указывается, что из-за деструктивной политики Каллас мировые лидеры теперь предпочитают вести переговоры напрямую с главами ведущих европейских держав, минуя Брюссель.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции из-за абсурдной позиции по России, которую страны ЕС больше не готовы финансировать, пишет британская газета Telegraph.
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"Европа начинает понимать всю абсурдность Каи Каллас. <…> По своему происхождению и убеждениям Каллас самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС, — и она по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансирование Украины до победного конца. Но в реальности Каллас раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить ее громкие заявления реальными деньгами", — указывается в материале.
По словам автора, такой политикой Каллас фактически уничтожила собственный дипломатический пост, практически лишив Евросоюз единого внешнеполитического представителя.
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"Каждый раз, когда кто-то из мировых лидеров хочет поговорить с ключевыми фигурами Европы, они звонят не Каллас, а Макрону, Мерцу или Мелони. <…> В ключевых вопросах — таких как, например, <…> переговоры с Путиным, — именно европейские лидеры будут находиться у руля. Идея о том, что Европа говорит в один голос, всегда была фикцией. Скоро это вылезет наружу", — подчеркнул он.
Каллас неоднократно попадала в скандальные ситуации, делая несоответствующие действительности заявления. Ранее в одном из своих выступлений глава евродипломатии заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Затем Каллас повторила этот тезис, добавив в "список жертв" и государства в Африке. В МИД отмечали, что подобные заявления отражают уровень знаний школьной программы у эстонского политика.