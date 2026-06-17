"Скоро это вылезет наружу": СМИ сообщили ужасную новость для Каи Каллас

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"Каждый раз, когда кто-то из мировых лидеров хочет поговорить с ключевыми фигурами Европы, они звонят не Каллас, а Макрону, Мерцу или Мелони. <…> В ключевых вопросах — таких как, например, <…> переговоры с Путиным, — именно европейские лидеры будут находиться у руля. Идея о том, что Европа говорит в один голос, всегда была фикцией. Скоро это вылезет наружу", — подчеркнул он.