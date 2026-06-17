Юрист рассказал, можно ли привлекать сотрудника к сверхурочной работе

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"В статье 101 ТК РФ указывается, что работника с ненормированным рабочим днем можно привлекать к работе за пределами установленного графика только при необходимости и эпизодически. Роструд приводит ориентир: эпизодическим может считаться привлечение не более трех раз в неделю. Однако это не законодательный лимит, поэтому даже работа по вечерам два-три раза каждую неделю на протяжении длительного времени может быть признана систематической, а значит, не соответствующей режиму ненормированного рабочего дня", - рассказал юрист.