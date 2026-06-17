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Юрист рассказал, можно ли привлекать сотрудника к сверхурочной работе - РИА Новости, 17.06.2026
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07:10 17.06.2026
Юрист рассказал, можно ли привлекать сотрудника к сверхурочной работе

Юрист Жорин: на работу сверхурочно можно привлекать не более трех раз в неделю

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работника с ненормированным рабочим днем можно привлекать сверхурочно за пределами установленного графика не более трех раз в неделю, однако это не законодательный лимит, а ориентир Роструда.
  • Привлечение к работе за пределами установленного графика должно быть эпизодическим и только при необходимости, регулярные переработки могут квалифицироваться как сверхурочная работа.
  • За режим ненормированного рабочего дня сотруднику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — не менее трех дней, который компенсирует лишь отдельные эпизодические задержки.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Работника с ненормированным рабочим днем можно привлекать сверхурочно за пределами установленного графика не более трех раз в неделю, однако это не законодательный лимит, а ориентир Роструда, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
Согласно законодательству, условие о ненормированном рабочем дне должно быть закреплено в трудовом договоре, а перечень должностей - в коллективном договоре. При этом Трудовой кодекс не устанавливает точного ограничения по количеству или продолжительности таких случаев.
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"В статье 101 ТК РФ указывается, что работника с ненормированным рабочим днем можно привлекать к работе за пределами установленного графика только при необходимости и эпизодически. Роструд приводит ориентир: эпизодическим может считаться привлечение не более трех раз в неделю. Однако это не законодательный лимит, поэтому даже работа по вечерам два-три раза каждую неделю на протяжении длительного времени может быть признана систематической, а значит, не соответствующей режиму ненормированного рабочего дня", - рассказал юрист.
Поздние звонки или работа вечером возможны лишь как разовые случаи, а не как постоянный порядок, подчеркнул Жорин. В то же время точный количественный предел, например, не более двух или трех задержек в неделю, Трудовым кодексом не установлен.
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"Если сотрудник остается после окончания рабочего дня регулярно, например, ежедневно или большую часть рабочих дней на протяжении продолжительного времени, такое привлечение уже не отвечает признаку эпизодичности. В зависимости от фактических обстоятельств оно может квалифицироваться как сверхурочная работа, для которой законом предусмотрены отдельные основания, ограничения, порядок учета и повышенная оплата", - добавил юрист.
Кроме того, за сам режим ненормированного рабочего дня сотруднику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее трех дней. Но он компенсирует лишь отдельные эпизодические задержки, а не дает работодателю права превращать переработки в постоянный график, пояснил Жорин.
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ОбществоРоссияСергей ЖоринФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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