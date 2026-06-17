Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль атаковал населенные пункты на юге Ливана.
- Под удар авиации и беспилотников попали объекты в районах Бияд, Маараке, Тул, Хаббушу и Шехабия.
БЕЙРУТ, 17 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала населенные пункты на юге Ливана, передает агентство NNA.
"В результате удара авиации израильского противника по населенному пункту Бияд в районе Тира, по предварительным данным, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
По сообщению агентства, под удар также попали объекты в районах Маараке, Тул, Хаббушу и Шехабия. ЦАХАЛ использовала в том числе беспилотники, их заметили над Бейрутом и его пригородами.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на соглашение между Ираном и США. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи ранее назвал отказ от боевых действий в этой стране неотделимой частью сделки.
Ливанские власти потребовали от Тель-Авива вывести войска с занятых территорий и вернуть пленных. При этом, как писало издание Ynet, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил главе Белого дома Дональду Трампу, что продолжит операцию против "Хезболлы".
Министр обороны Исраэль Кац утверждал, что израильская армия не пойдет на компромиссы и сохранит контроль над буферными зонами в Ливане, Сирии и Газе.