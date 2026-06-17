Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль атаковал населенные пункты на юге Ливана.

Под удар авиации и беспилотников попали объекты в районах Бияд, Маараке, Тул, Хаббушу и Шехабия.

БЕЙРУТ, 17 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала населенные пункты на юге Ливана, передает агентство атаковала населенные пункты на юге Ливана, передает агентство NNA

"В результате удара авиации израильского противника по населенному пункту Бияд в районе Тира, по предварительным данным, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

По сообщению агентства, под удар также попали объекты в районах Маараке, Тул, Хаббушу и Шехабия. ЦАХАЛ использовала в том числе беспилотники, их заметили над Бейрутом и его пригородами.

ИРИ Аббас Аракчи ранее назвал отказ от боевых действий в этой стране неотделимой частью сделки. Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на соглашение между Ираном и США. Глава МИДАббас Аракчи ранее назвал отказ от боевых действий в этой стране неотделимой частью сделки.

Ливанские власти потребовали от Тель-Авива вывести войска с занятых территорий и вернуть пленных. При этом, как писало издание Ynet, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил главе Белого дома Дональду Трампу, что продолжит операцию против "Хезболлы".