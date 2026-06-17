Рейтинг@Mail.ru
Иран обязуется 60 дней не брать плату с судов за проход через Ормуз - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 17.06.2026 (обновлено: 22:47 17.06.2026)
Иран обязуется 60 дней не брать плату с судов за проход через Ормуз

IRNA: Иран обязуется 60 дней не брать плату с судов за проход через Ормуз

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.
  • Иран обязуется устранить препятствия и провести разминирование водного маршрута в Ормузском проливе в течение 30 дней после подписания меморандума с США.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней, а в течение 30 дней после подписания меморандума с США обеспечить судоходство, передает агентство IRNA.
"После подписания меморандума Иран приложит максимум усилий для организации безопасного судоходства без какой-либо платы за проход судов из Персидского залива в Оманский и наоборот лишь в течение 60 дней", - следует из пятого пункта меморандума.
Кроме того, Иран обязуется устранить препятствия технического характера и военного характера, а также провести разминирование водного маршрута, чтобы обеспечить движение торговых судов в течение 30 дней следует из того же пункта.
Иран проведет переговоры с Оманом по вопросу будущего управления в Ормузском проливе и оказанию морских услуг в Ормузском проливе в соответствии с международным правом.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Иране назвали сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив
Вчера, 22:42
 
ИранВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала