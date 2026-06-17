Иран обязуется 60 дней не брать плату с судов за проход через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.
- Иран обязуется устранить препятствия и провести разминирование водного маршрута в Ормузском проливе в течение 30 дней после подписания меморандума с США.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней, а в течение 30 дней после подписания меморандума с США обеспечить судоходство, передает агентство IRNA.
"После подписания меморандума Иран приложит максимум усилий для организации безопасного судоходства без какой-либо платы за проход судов из Персидского залива в Оманский и наоборот лишь в течение 60 дней", - следует из пятого пункта меморандума.
Кроме того, Иран обязуется устранить препятствия технического характера и военного характера, а также провести разминирование водного маршрута, чтобы обеспечить движение торговых судов в течение 30 дней следует из того же пункта.
Иран проведет переговоры с Оманом по вопросу будущего управления в Ормузском проливе и оказанию морских услуг в Ормузском проливе в соответствии с международным правом.