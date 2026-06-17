Иран, США и их союзники подпишут меморандум о прекращении военных действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран, США и их союзники обязуются прекратить военные действия друг против друга и не начинать новых согласно меморандуму.
- Стороны также обязуются обеспечить территориальную целостность Ливана.
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Иран, США и их союзники обязуются прекратить военные действия друг против друга и не начинать новых, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума, которые подпишут Иран и США.
После этого стороны обязуются не начинать военных действий друг против друга, а также воздерживаются от применения силы или угроз по отношению друг к другу и обязуются обеспечить территориальную целостность Ливана.