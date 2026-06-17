МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, стороны обсудили подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.