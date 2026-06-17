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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана - РИА Новости, 17.06.2026
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13:48 17.06.2026 (обновлено: 13:58 17.06.2026)
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана, обсудили меморандум с США

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
  • Стороны обсудили подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, стороны обсудили подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Глава иранского внешнеполитического ведомства информировал о ходе подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и дать старт переговорам по заключению комплексной договоренности между Ираном и США", - говорится в сообщении российского МИД по итогам телефонного разговора.
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