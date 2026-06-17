Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
- Стороны обсудили подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, стороны обсудили подготовку к подписанию меморандума между Ираном и США, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Глава иранского внешнеполитического ведомства информировал о ходе подготовки к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и дать старт переговорам по заключению комплексной договоренности между Ираном и США", - говорится в сообщении российского МИД по итогам телефонного разговора.