Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ в Константиновке в ДНР начали убегать, так как поняли, что их командование не поддерживает.

Российские штурмовики в Константиновке продолжают вести активные наступательные действия, за последние сутки освободив от украинских боевиков 96 зданий.

Командир роты 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Горец отметил грамотную работу российских бойцов при штурме большого здания и их готовность выполнять команды.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ в Константиновке в ДНР поняли, что их командование не поддерживает, и начали убегать, рассказал командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Горец.

В среду Минобороны России сообщило, что российские штурмовики в Константиновке продолжают вести активные наступательные действия, за последние сутки освободив от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.

По словам командира роты, которые приводит Минобороны, в Константиновке сейчас очень много зданий и укрытий, что осложняет работу по зачистке, но в то же время является преимуществом для российских военных. При штурме большого здания была проведена артподготовка "FPV-дронами, сбросами, "Мавиками".

"Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику. Противник уже понял, что их командование не поддерживает, и начали убегать. При этом мы останавливали всю артподготовку. Дронами обозначили, где убегает противник. Боец грамотно вышел, как учили, на полигоне, с прострелами, с досмотром, уничтожил живую силу противника", - рассказал Горец.

Он заявил, что его берет гордость за российских бойцов, "потому что они слушают и выполняют команды, никогда не отступают". "Перед тем, как отправить бойца на задачу, ты должен проговорить с ним все. Все. Да, очень много информации, но все равно он запоминает. В любой сложной ситуации он может вспомнить твои слова и поступить правильно", - заключил командир роты.