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Командир полка Южной группировки рассказал о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 17.06.2026
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14:15 17.06.2026 (обновлено: 15:02 17.06.2026)
Командир полка Южной группировки рассказал о ситуации в Константиновке

Горец: боевики ВСУ в Константиновке поняли, что остались без поддержки

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ в Константиновке в ДНР начали убегать, так как поняли, что их командование не поддерживает.
  • Российские штурмовики в Константиновке продолжают вести активные наступательные действия, за последние сутки освободив от украинских боевиков 96 зданий.
  • Командир роты 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Горец отметил грамотную работу российских бойцов при штурме большого здания и их готовность выполнять команды.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ в Константиновке в ДНР поняли, что их командование не поддерживает, и начали убегать, рассказал командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Горец.
В среду Минобороны России сообщило, что российские штурмовики в Константиновке продолжают вести активные наступательные действия, за последние сутки освободив от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города.
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По словам командира роты, которые приводит Минобороны, в Константиновке сейчас очень много зданий и укрытий, что осложняет работу по зачистке, но в то же время является преимуществом для российских военных. При штурме большого здания была проведена артподготовка "FPV-дронами, сбросами, "Мавиками".
"Свои укрытия мы ни разу не отдавали противнику. Противник уже понял, что их командование не поддерживает, и начали убегать. При этом мы останавливали всю артподготовку. Дронами обозначили, где убегает противник. Боец грамотно вышел, как учили, на полигоне, с прострелами, с досмотром, уничтожил живую силу противника", - рассказал Горец.
Он заявил, что его берет гордость за российских бойцов, "потому что они слушают и выполняют команды, никогда не отступают". "Перед тем, как отправить бойца на задачу, ты должен проговорить с ним все. Все. Да, очень много информации, но все равно он запоминает. В любой сложной ситуации он может вспомнить твои слова и поступить правильно", - заключил командир роты.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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КонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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