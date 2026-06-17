Жителю Омской области грозит до 20 лет за стрельбу из ружья в полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель села Большие Уки Омской области несколько раз выстрелил из ружья по дому соседей.
- Подозреваемый также произвел выстрелы в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции.
- Его задержали при поддержке Росгвардии, из его дома изъяты ружье и карабин.
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Жителю Омской области грозит до 20 лет колонии за стрельбу из ружья по дому соседей и сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По данным СУ СК региона, во вторник 63-летний житель села Большие Уки Омской области несколько раз выстрелил из ружья по дому соседей, с которыми у него был затяжной конфликт. Местные жители вызвали полицию.
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"По версии следствия, 16 июня подозреваемый произвел из огнестрельного оружия несколько выстрелов в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции, а также по окнам соседнего дома", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
© Фото : СУ СК РФ по Омской областиОружие, из которого мужчина стрелял по полицейским в Омской области
Оружие, из которого мужчина стрелял по полицейским в Омской области
В ведомстве уточнили, что во время стрельбы никто не пострадал. Стрелка задержали при поддержке Росгвардии. Следователи намерены добиться ареста мужчины. Из его дома изъяты ружье и карабин.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, за которое Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.