Жителю Омской области грозит до 20 лет за стрельбу из ружья в полицейских

ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Жителю Омской области грозит до 20 лет колонии за стрельбу из ружья по дому соседей и сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"По версии следствия, 16 июня подозреваемый произвел из огнестрельного оружия несколько выстрелов в сторону прибывших по вызову сотрудников полиции, а также по окнам соседнего дома", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".