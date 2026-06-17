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Замок российских миллионеров в Германии могут превратить в дом престарелых - РИА Новости, 17.06.2026
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04:10 17.06.2026 (обновлено: 04:19 17.06.2026)
Замок российских миллионеров в Германии могут превратить в дом престарелых

Замок российских миллионеров Вольфсбруннен могут превратить в дом престарелых

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исторический замок-отель Вольфсбруннен в Германии, принадлежащий россиянам, выставлен на продажу за 11,1 миллиона евро.
  • Замок предлагается переделать под элитный дом престарелых или частную клинику пластической хирургии.
  • Объект включает в себя сам замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 57 номерами, парк площадью более 84 тысяч квадратных метров, ресторан, бар, винный погреб, библиотеку, велнес-центр и собственную вертолетную площадку.
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Выставленный на продажу в Германии исторический замок-отель Вольфсбруннен, принадлежащий россиянам и оснащенный вертолетной площадкой, предлагается переделать под элитный дом престарелых или частную клинику пластической хирургии, выяснило РИА Новости, изучив объявление о продаже на профильном ресурсе.
Расположенный в коммуне Майнхард объект выставлен на продажу за 11,1 миллиона евро. Он включает сам замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 57 номерами, а также парк площадью более 84 тысяч квадратных метров. На территории объекта также находятся ресторан, бар, винный погреб, библиотека, велнес-центр и собственная вертолетная площадка.
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"Монументальный замок - идеальное место для роскошной жизни пожилых людей", - озаглавлено объявление о продаже.
В риелторском досье замок позиционируется в качестве премиум-объекта, который также подходит для переоборудования в частную клинику в области эстетической медицины, медицинский курорт или штаб-квартиру компании.
Согласно официальным данным об объекте, оператором замка выступает компания Klochkova GbR, однако его продажей занимается немецкое риелторское агентство Rothenschloss.
Замок Вольфсбруннен, возведенный в стиле неоренессанса в 1904-1907 годах, имеет богатую историю и окутан множеством легенд. Как отмечается в туристических буклетах отеля, само название замка отсылает к старинному поверью о волках-хранителях местного источника Вольфсборн. Суеверные постояльцы до сих пор уверяют, что в полнолуние у стен усадьбы можно услышать призрачный волчий вой.
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Как писала ранее газета Bild, замок в федеральной земле Гессен принадлежит предпринимателям из России Ирине Клочковой и Андрею Трубицину. По информации издания, они приобрели объект в 2009 году. Издание связывает продажу с судебными разбирательствами вокруг владельцев в России, где к ним заявлен иск на 14 миллиардов рублей.
Согласно немецким архивам, в годы Второй мировой войны здание использовалось как военный госпиталь вермахта. Как следует из задокументированных данных международных исторических центров, после войны - с октября 1945 по 1947 год - в стенах замка располагался приют для еврейских детей-сирот, потерявших родителей в концентрационных лагерях. В 1980-х годах замок приобрел скандальную известность, когда его выкупила религиозная коммуна последователей индийского гуру Ошо (Бхагвана Шри Раджниша), превратившая исторические залы в свой ашрам и медитационный центр.
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