Замок российских миллионеров в Германии могут превратить в дом престарелых

Краткий пересказ от РИА ИИ Исторический замок-отель Вольфсбруннен в Германии, принадлежащий россиянам, выставлен на продажу за 11,1 миллиона евро.

Замок предлагается переделать под элитный дом престарелых или частную клинику пластической хирургии.

Объект включает в себя сам замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 57 номерами, парк площадью более 84 тысяч квадратных метров, ресторан, бар, винный погреб, библиотеку, велнес-центр и собственную вертолетную площадку.

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Выставленный на продажу в Германии исторический замок-отель Вольфсбруннен, принадлежащий россиянам и оснащенный вертолетной площадкой, предлагается переделать под элитный дом престарелых или частную клинику пластической хирургии, выяснило РИА Новости, изучив объявление о продаже на профильном ресурсе.

Расположенный в коммуне Майнхард объект выставлен на продажу за 11,1 миллиона евро. Он включает сам замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 57 номерами, а также парк площадью более 84 тысяч квадратных метров. На территории объекта также находятся ресторан, бар, винный погреб, библиотека, велнес-центр и собственная вертолетная площадка.

"Монументальный замок - идеальное место для роскошной жизни пожилых людей", - озаглавлено объявление о продаже.

В риелторском досье замок позиционируется в качестве премиум-объекта, который также подходит для переоборудования в частную клинику в области эстетической медицины, медицинский курорт или штаб-квартиру компании.

Согласно официальным данным об объекте, оператором замка выступает компания Klochkova GbR, однако его продажей занимается немецкое риелторское агентство Rothenschloss.

Замок Вольфсбруннен, возведенный в стиле неоренессанса в 1904-1907 годах, имеет богатую историю и окутан множеством легенд. Как отмечается в туристических буклетах отеля, само название замка отсылает к старинному поверью о волках-хранителях местного источника Вольфсборн. Суеверные постояльцы до сих пор уверяют, что в полнолуние у стен усадьбы можно услышать призрачный волчий вой.

Как писала ранее газета Bild , замок в федеральной земле Гессен принадлежит предпринимателям из России Ирине Клочковой и Андрею Трубицину. По информации издания, они приобрели объект в 2009 году. Издание связывает продажу с судебными разбирательствами вокруг владельцев в России, где к ним заявлен иск на 14 миллиардов рублей.