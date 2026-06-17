ГП контролирует расследование дела об ударе ВСУ по автобусу под Брянском

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области поставлено на контроль в Генпрокуратуре РФ, сообщила официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.

Как уточнила Алексеева, также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи.