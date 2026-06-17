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ГП контролирует расследование дела об ударе ВСУ по автобусу под Брянском - РИА Новости, 17.06.2026
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18:26 17.06.2026 (обновлено: 18:43 17.06.2026)
ГП контролирует расследование дела об ударе ВСУ по автобусу под Брянском

ГП контролирует расследование дела об атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.
  • Сообщила официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области поставлено на контроль в Генпрокуратуре РФ, сообщила официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
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Генпрокуратуре России поставлено на контроль расследование возбужденного по данному факту уголовного дела", - сказала Алексеева.
Она добавила, что по поручению генпрокурора РФ Александра Гуцана надзорное ведомство Брянской области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА на автобус с детской футбольной командой.
Как уточнила Алексеева, также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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