ГП контролирует расследование дела об ударе ВСУ по автобусу под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генпрокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.
- Сообщила официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области поставлено на контроль в Генпрокуратуре РФ, сообщила официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пять детей. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
"В Генпрокуратуре России поставлено на контроль расследование возбужденного по данному факту уголовного дела", - сказала Алексеева.
Она добавила, что по поручению генпрокурора РФ Александра Гуцана надзорное ведомство Брянской области контролирует соблюдение прав пострадавших в результате атаки БПЛА на автобус с детской футбольной командой.
Как уточнила Алексеева, также обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и другой помощи.