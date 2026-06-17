ОАЭ и Катар полностью прекратили поставки газа в Индию в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объединенные Арабские Эмираты и Катар в апреле полностью прекратили поставки сжиженного природного газа в Индию.
- Главными поставщиками СПГ в Индию в апреле стали Нигерия, Оман и США.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в апреле на фоне ближневосточного конфликта полностью прекратили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
ОАЭ экспортировали в Индию в январе-марте СПГ на 438,7 тысячи долларов, а Катар - на 879,8 тысячи.
Совокупно индийский импорт СПГ в апреле вырос до 1,2 миллиона долларов с 970,9 тысячи в марте.
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