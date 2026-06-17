ОАЭ и Катар полностью прекратили поставки газа в Индию в апреле

Краткий пересказ от РИА ИИ Объединенные Арабские Эмираты и Катар в апреле полностью прекратили поставки сжиженного природного газа в Индию.

Главными поставщиками СПГ в Индию в апреле стали Нигерия, Оман и США.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в апреле на фоне ближневосточного конфликта полностью прекратили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.

Так, в апреле ОАЭ не поставляли газ в Индию , так же, как и Катар . При этом страны входили в пятерку крупнейших экспортеров СПГ на индийский рынок и с начала текущего года бесперебойно поставляли голубое топливо Нью-Дели

ОАЭ экспортировали в Индию в январе-марте СПГ на 438,7 тысячи долларов, а Катар - на 879,8 тысячи.

Что касается апреля, то главными поставщиками газа в Индию стали Нигерия (386,3 тысячи долларов), Оман (272,7 тысячи долларов) и США (189,6 тысячи долларов).