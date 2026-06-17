Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ и Катар полностью прекратили поставки газа в Индию в апреле - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 17.06.2026
ОАЭ и Катар полностью прекратили поставки газа в Индию в апреле

ОАЭ и Катар полностью прекратили поставки СПГ в Индию в апреле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенные Арабские Эмираты и Катар в апреле полностью прекратили поставки сжиженного природного газа в Индию.
  • Главными поставщиками СПГ в Индию в апреле стали Нигерия, Оман и США.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в апреле на фоне ближневосточного конфликта полностью прекратили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию, выяснило РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы.
Так, в апреле ОАЭ не поставляли газ в Индию, так же, как и Катар. При этом страны входили в пятерку крупнейших экспортеров СПГ на индийский рынок и с начала текущего года бесперебойно поставляли голубое топливо Нью-Дели.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Россия опустилась на четвертое место среди главных поставщиков газа в ЕС
15 июня, 13:38
ОАЭ экспортировали в Индию в январе-марте СПГ на 438,7 тысячи долларов, а Катар - на 879,8 тысячи.
Что касается апреля, то главными поставщиками газа в Индию стали Нигерия (386,3 тысячи долларов), Оман (272,7 тысячи долларов) и США (189,6 тысячи долларов).
Совокупно индийский импорт СПГ в апреле вырос до 1,2 миллиона долларов с 970,9 тысячи в марте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Игра на выживание: Европа вошла в газовый штопор
12 июня, 08:00
 
ЭкономикаИндияКатарОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала