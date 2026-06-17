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Белорусский депутат заявил, что Киев стремится расширить зону конфликта - РИА Новости, 17.06.2026
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13:51 17.06.2026 (обновлено: 14:00 17.06.2026)
Белорусский депутат заявил, что Киев стремится расширить зону конфликта

Гайдукевич: Киев пытается расширить зону конфликта, включив туда Белоруссию

© Фото : Олег Гайдукевич/VKОлег Гайдукевич
Олег Гайдукевич - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Олег Гайдукевич/VK
Олег Гайдукевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Гайдукевич заявил, что киевский режим пытается расширить зону конфликта, включив туда Белоруссию и всю Европу.
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Киевский режим на фоне неудач пытается расширить зону конфликта, включив туда Белоруссию и всю Европу, заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, комментируя удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.
Как сообщал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены шесть человек, в том числе четверо детей.
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"Все больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны режима этого киевского. Причина понятна - когда на фронте ничего не светит, когда понятно уже каждому в мире, что никогда вы Россию военным путем не победите, и остается одно. Попытаться расширить зону конфликта, включив туда Беларусь и всю Европу, потому что одна Беларусь туда не включится", - заявил Гайдукевич в видео, размещенном в его Telegram-канале.
"И экстремизм, провоцируя Россию на такие удары, которые бы, опять же, потом сделали эскалацию более сильной", - добавил он.
По мнению Гайдукевича, факты терроризма и экстремизма будут расти. Потому что мир заключать в Киеве и тем, кто за ними стоит, не хочется, им хочется продолжения войны, и поэтому ставка сделана на террор и экстремизм.
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