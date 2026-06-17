Белорусский депутат заявил, что Киев стремится расширить зону конфликта

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Киевский режим на фоне неудач пытается расширить зону конфликта, включив туда Белоруссию и всю Европу, заявил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич, комментируя удар по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

"И экстремизм, провоцируя Россию на такие удары, которые бы, опять же, потом сделали эскалацию более сильной", - добавил он.