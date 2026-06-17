В Москве нарастили выпуск химвеществ и продукции на более чем 40%

В Москве нарастили выпуск химвеществ и продукции на более чем 40%

© Фото : Пресс-служба ДИПП В Москве нарастили выпуск химвеществ и продукции на более чем 40%

Гарбузов: в Москве нарастили выпуск химвеществ и продукции более чем на 40%

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Столичные промышленники нарастили производство химических веществ и продукции более чем на 40% за четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"В химической отрасли Москвы занято свыше 300 компаний, предлагающих широкий ассортимент: от лаков, красок и инновационных пластиков до косметики и парфюмерии. За четыре месяца 2026 года столичные промышленники нарастили производство химических веществ и продукции более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Например, рост зафиксирован в категории пластмасс: предприятия увеличили выпуск полимера этилена в первичных формах на 60,1%, а также лакокрасочных материалов на основе полимеров — на 48,3%, моющих средств — на 5,5%, уточнили в пресс-службе.

Московская "Группа Полимертепло" (входит в "Группу Полипластик") разработала полимерные гибкие теплоизолированные трубы для строительства наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В применении они могут защитить сети от коррозии и свести к минимуму тепловые потери, а срок службы таких труб превышает 50 лет.

Кроме того, компания выпускает незамерзающие водопроводы коммунального и промышленного назначения. Они уже около 20 лет эксплуатируются на объектах в Арктической зоне. На данный момент свыше 15 тысяч километров полимерных теплоизолированных трубопроводов проложено на территории страны и за ее пределами.

Столичный завод "Гамма-пласт" является одним из ведущих российских производителей композиционных полимеров. Предприятие разрабатывает сырье для российской промышленности — авиа- и автопрома, приборостроения и добывающей промышленности. Например, армированные, окрашенные и трудногорючие материалы. Расширенная линейка включает светорассеивающие полимеры для светотехники, светодиодного и архитектурного остекления, а также суперконцентраты красителей и функциональные добавки — УФ-стабилизаторы, антиоксиданты, структурообразователи.

Научный центр завода постоянно создает новые решения, в том числе по техническому заданию заказчиков и для замещения зарубежных аналогов. В портфеле — свыше 1 тысячи видов полимерных композиций и добавок, а производственная мощность составляет около 8 тысяч тонн.

Ученые столичного центра прикладных разработок " Сибур ПолиЛаб" также создают новые полимерные материалы для различных отраслей — от производства продуктов питания до нефтегазовой инфраструктуры. Так, одним из последних решений стала новая марка полипропилена для производства каст-пленок, которые используются в гибкой упаковке пищевой продукции. Это позволяет заместить импортные аналоги.

Также для изготовителей бытовой техники разработан полистирол общего назначения, который не имеет собственного оттенка, дает возможность получать более точные цвета готовых изделий и расширить возможности дизайна.