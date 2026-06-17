Галактионов заявил о желании вернуть Пруцева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил желание вернуть полузащитника Данила Пруцева в клуб.
- «Спартак» продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отправил его в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона 2025/26, по истечении которого игрок вернулся в «Локомотив».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов в разговоре с РИА Новости заявил о желании вернуть в клуб полузащитника "Спартака" и сборной России по футболу Данила Пруцева.
«
"Мы не говорим о размене, а о том, что, если есть возможность не по заоблачным условиям в соотношении "цена - качество", чтобы Данил Пруцев оказался в составе "Локомотива", мы это, естественно, поддержим", - сказал Галактионов.
За "Локомотив" Пруцев провел 31 матч, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В составе железнодорожников 26-летний полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.