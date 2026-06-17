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Галактионов заявил о желании вернуть Пруцева - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
13:52 17.06.2026 (обновлено: 14:01 17.06.2026)
Галактионов заявил о желании вернуть Пруцева

Галактионов заявил о желании вернуть футболиста "Спартака" Пруцева в "Локомотив"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДанил Пруцев
Данил Пруцев - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил желание вернуть полузащитника Данила Пруцева в клуб.
  • «Спартак» продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отправил его в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона 2025/26, по истечении которого игрок вернулся в «Локомотив».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов в разговоре с РИА Новости заявил о желании вернуть в клуб полузащитника "Спартака" и сборной России по футболу Данила Пруцева.
В августе 2025 года "Спартак" продлил контракт с Пруцевым до 2028 года и отправил его в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона-2025/26. 29 мая железнодорожники объявили о возвращении игрока по истечении арендного соглашения.
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"Мы не говорим о размене, а о том, что, если есть возможность не по заоблачным условиям в соотношении "цена - качество", чтобы Данил Пруцев оказался в составе "Локомотива", мы это, естественно, поддержим", - сказал Галактионов.
За "Локомотив" Пруцев провел 31 матч, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В составе железнодорожников 26-летний полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Галактионов оценил игру футболиста "Локомотива" на ЧМ
Вчера, 12:45
 
ФутболСпортЛокомотив (Москва)Данил ПруцевМихаил ГалактионовСпартак Москва
 
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