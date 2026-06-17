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Галактионов оценил игру футболиста "Локомотива" на ЧМ - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
12:45 17.06.2026
Галактионов оценил игру футболиста "Локомотива" на ЧМ

Тренер "Локомотива" Галактионов: Монтес провел качественный матч на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСесар Монтес
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Мексики по футболу, защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес провел качественный матч на чемпионате мира против команды ЮАР, заявил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
  • Встреча группы A в Мехико прошла 11 июня и завершилась со счетом 2:0, на 90+2-й минуте Монтес получил красную карточку.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан сборной Мексики по футболу, защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес провел качественный матч на чемпионате мира против команды ЮАР, заявил главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
Встреча группы A в Мехико прошла 11 июня и завершилась со счетом 2:0. На 90+2-й минуте Монтес получил красную карточку.
«
"Стараюсь следить за чемпионатом мира. Что касается поздних матчей, могу смотреть в записи. Матч Монтес провел качественный. Удаление расстроило, потому что он пропустит следующий матч чемпионата мира. Фол был, но красная или желтая - вопрос дискуссионный", - сказал Галактионов журналистам.
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