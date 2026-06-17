Галактионов оценил игру футболиста "Локомотива" на ЧМ

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"Стараюсь следить за чемпионатом мира. Что касается поздних матчей, могу смотреть в записи. Матч Монтес провел качественный. Удаление расстроило, потому что он пропустит следующий матч чемпионата мира. Фол был, но красная или желтая - вопрос дискуссионный", - сказал Галактионов журналистам.