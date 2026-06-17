Тренер "Динамо" призвал не зацикливаться на слухах о переговорах с ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандро Шварц призвал болельщиков «Динамо» не зацикливаться на сообщениях о том, что он мог возглавить ЦСКА.
- Соглашение Сандро Шварца с футбольным клубом «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
- Шварц подчеркнул важность создания особенной атмосферы в клубе и сосредоточенность на работе в «Динамо».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц призвал болельщиков не зацикливаться на сообщениях о том, что он мог возглавить ЦСКА.
"Сейчас я в "Динамо", у меня отличный контакт с клубом. Давайте не думать о том, что было в прошлом с другим клубом, сейчас фокус исключительно на "Динамо". Я чувствую давление. Хочу работать упорно, усердно и серьезно, хочу быть исключительно профессиональным и создать особенную атмосферу в клубе", - сказал Шварц журналистам.
По поводу задач на предстоящий сезон немец ответил уклончиво: "Сейчас не буду говорить о том, что может произойти в мае. Сейчас для меня более важно то, что завтра у нас будет первая тренировка. Нужно создать наш стиль игры и великолепную атмосферу".
Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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