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Тренер "Динамо" призвал не зацикливаться на слухах о переговорах с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
19:54 17.06.2026
Тренер "Динамо" призвал не зацикливаться на слухах о переговорах с ЦСКА

Шварц призвал болельщиков не зацикливаться на слухах о переговорах с ЦСКА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСандро Шварц
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандро Шварц призвал болельщиков «Динамо» не зацикливаться на сообщениях о том, что он мог возглавить ЦСКА.
  • Соглашение Сандро Шварца с футбольным клубом «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.
  • Шварц подчеркнул важность создания особенной атмосферы в клубе и сосредоточенность на работе в «Динамо».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц призвал болельщиков не зацикливаться на сообщениях о том, что он мог возглавить ЦСКА.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. В мае "Чемпионат" сообщал, что со Шварцем также вел переговоры ЦСКА.
"Сейчас я в "Динамо", у меня отличный контакт с клубом. Давайте не думать о том, что было в прошлом с другим клубом, сейчас фокус исключительно на "Динамо". Я чувствую давление. Хочу работать упорно, усердно и серьезно, хочу быть исключительно профессиональным и создать особенную атмосферу в клубе", - сказал Шварц журналистам.
По поводу задач на предстоящий сезон немец ответил уклончиво: "Сейчас не буду говорить о том, что может произойти в мае. Сейчас для меня более важно то, что завтра у нас будет первая тренировка. Нужно создать наш стиль игры и великолепную атмосферу".
Шварц возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 немец покинул "Динамо".
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