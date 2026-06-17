Краткий пересказ от РИА ИИ Сандро Шварц призвал болельщиков «Динамо» не зацикливаться на сообщениях о том, что он мог возглавить ЦСКА.

Соглашение Сандро Шварца с футбольным клубом «Динамо» рассчитано до лета 2029 года.

Шварц подчеркнул важность создания особенной атмосферы в клубе и сосредоточенность на работе в «Динамо».

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц призвал болельщиков не зацикливаться на сообщениях о том, что он мог возглавить ЦСКА.

Шварц был назначен на пост главного тренера " Динамо " в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. В мае "Чемпионат" сообщал, что со Шварцем также вел переговоры ЦСКА

"Сейчас я в "Динамо", у меня отличный контакт с клубом. Давайте не думать о том, что было в прошлом с другим клубом, сейчас фокус исключительно на "Динамо". Я чувствую давление. Хочу работать упорно, усердно и серьезно, хочу быть исключительно профессиональным и создать особенную атмосферу в клубе", - сказал Шварц журналистам.

По поводу задач на предстоящий сезон немец ответил уклончиво: "Сейчас не буду говорить о том, что может произойти в мае. Сейчас для меня более важно то, что завтра у нас будет первая тренировка. Нужно создать наш стиль игры и великолепную атмосферу".