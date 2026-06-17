Федотов рассказал об ощущениях от судейства матча США — Парагвай на ЧМ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что есть ощущение, что арбитры матчей чемпионата мира не до конца понимают, как действовать в тех или иных моментах, учитывая новые трактовки судейства от ФИФА, что и показал матч между сборными США и Парагвая.