Федотов рассказал об ощущениях от судейства матча США — Парагвай на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-судья Федотов заявил, что арбитры матчей ЧМ не до конца понимают, как действовать в различных моментах с учетом новых трактовок судейства от ФИФА.
- В матче между США и Парагваем арбитр Данни Маккели сначала ошибочно зафиксировал фол, назначил штрафной удар и показал желтую карточку, но после вмешательства VAR отменил наказание и вынес предупреждение за симуляцию.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что есть ощущение, что арбитры матчей чемпионата мира не до конца понимают, как действовать в тех или иных моментах, учитывая новые трактовки судейства от ФИФА, что и показал матч между сборными США и Парагвая.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в марте ввел ряд изменений правил футбола. Встреча группы D между США и Парагваем прошла в американском Инглвуде в ночь на субботу и завершилась победой хозяев турнира со счетом 4:1. Во втором тайме арбитр встречи Данни Маккели сначала ошибочно зафиксировал фол американца Тима Рима на Мигеле Альмироне и назначил штрафной удар в сторону ворот хозяев поля, а также показал желтую карточку. Однако через несколько секунд после того, как парагвайцы выполнили штрафной удар, игра была остановлена после вмешательства VAR. В итоге голландский судья отменил наказание Рима и вынес предупреждение Альмирону за симуляцию, а также назначил свободный удар в пользу сборной США.
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"Спорный момент получился в матче с США. ФИФА дает трактовки, изменения, но до конца не договаривают, и ощущение, что сами не понимают, как действовать в тех или иных моментах. Арбитр дал желтую карточку за грубую игру, потом назначает штрафной удар. Его зовут на VAR, он отменяет желтую карточку одному игроку и дает ее за симуляцию другому игроку и назначает штрафной удар. Смысл в том, что по нововведениям VAR может звать на ошибочный показ желтой карточки, но был произведен штрафной удар, мяч находился в игре", - сказал Федотов.
"Они написали, что якобы после штрафного можно звать. Но можно звать на серьезное нарушение правил, агрессивное поведение, удары соперника, плевки. Очень много непонятного в этих трактовках. Они немного сходят на нет, но я понимаю, почему арбитры это делают. Начало чемпионата, и чтобы не поднимать градус и не обращать все внимание на судей. Никому особо не интересно смотреть на островные команды - вырвали ничью с Испанией и молодцы. И этот акцент может переброситься на судей", - отметил он.