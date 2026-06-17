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Месси одержал рекордную победу на чемпионатах мира - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
07:56 17.06.2026 (обновлено: 08:04 17.06.2026)
Месси одержал рекордную победу на чемпионатах мира

Форвард сборной Аргентины Месси повторил рекорд Клозе по победным матчам на ЧМ

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по победным матчам на чемпионатах мира, сравнявшись с ним по количеству побед — 17.
  • Лионель Месси оформил хет-трик в матче против Алжира, который завершился со счетом 3:0.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд немецкого экс-нападающего Мирослава Клозе по победным матчам на чемпионатах мира.
В ночь на среду сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0 во встрече первого тура группы J чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Месси оформил хет-трик.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Алжир
17‎’‎ • Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
60‎’‎ • Лионель Месси
76‎’‎ • Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Месси одержал 17-ю победу на чемпионатах мира и сравнялся по данному показателю с Клозе. Ранее аргентинец повторил рекорд немца по количеству забитых мячей - на счету обоих по 16 голов на мировых первенствах.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Хет-трик Месси принес Аргентине победу в матче с Алжиром на ЧМ-2026
Вчера, 07:40
 
ФутболСпортАргентинаМирослав КлозеЧМ по футболу 2026Лионель МессиАлжир (провинция)США
 
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