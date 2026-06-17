Месси одержал рекордную победу на чемпионатах мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по победным матчам на чемпионатах мира, сравнявшись с ним по количеству побед — 17.
- Лионель Месси оформил хет-трик в матче против Алжира, который завершился со счетом 3:0.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси повторил рекорд немецкого экс-нападающего Мирослава Клозе по победным матчам на чемпионатах мира.
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси
Месси одержал 17-ю победу на чемпионатах мира и сравнялся по данному показателю с Клозе. Ранее аргентинец повторил рекорд немца по количеству забитых мячей - на счету обоих по 16 голов на мировых первенствах.