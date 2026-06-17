Хет-трик Месси принес Аргентине победу в матче с Алжиром на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины разгромила команду Алжира в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:0.
- В следующем матче сборная Аргентины 22 июня сыграет против команды Австрии, а алжирцы в тот же день встретятся с иорданцами.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины разгромила команду Алжира в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы J прошла в Канзасе и завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов мира. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси (17, 60 и 76-я минуты).
В возрасте 38 лет и 357 дней Месси стал самым возрастным игроком, забившим более одного гола в матче чемпионата мира, он превзошел достижение камерунца Роже Милла (38 лет и 34 дня на ЧМ-1990).
17 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
17’ • Лионель Месси
60’ • Лионель Месси
76’ • Лионель Месси