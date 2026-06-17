Хет-трик Месси принес Аргентине победу в матче с Алжиром на ЧМ-2026

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Аргентины разгромила команду Алжира в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

В возрасте 38 лет и 357 дней Месси стал самым возрастным игроком, забившим более одного гола в матче чемпионата мира, он превзошел достижение камерунца Роже Милла (38 лет и 34 дня на ЧМ-1990).