Французы бездарно начали ЧМ-2026. Но диктатор Мбаппе все порешал

Футболисты сборной Франции с победы стартовали на чемпионате мира 2026 года. Во вторник вице-чемпионы мира одолели в Нью-Йорке команду Сенегала — обо всех деталях встречи на главной арене североамериканского мундиаля узнаете в материале РИА Новости Спорт.

Гранды массово теряют очки

Бразильцы провалились на старте и в блеклом матче против сборной Марокко спасли ничью — 1:1. Даже два чемпиона России в составе петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике не помогли. Команда Нидерландов дважды выходила вперед, однако упустила победу над японцами в самой концовке (2:2). Бельгийцы, как и бразильцы, проигрывали по ходу матча с Египтом, но смогли сравнять счет не без помощи Ромелу Лукаку, секундами ранее вышедшего на поле (1:1). Главное же разочарование старта ЧМ-2026 — беззубая сборная Испании. Действующие победители чемпионата Европы, справедливо называемые главными фаворитами мундиаля, не смогли взломать оборону ноунеймов из Кабо-Верде (0:0).

Помимо этого, провалились хваленая команда Турции, проигравшая Австралии, и швейцарцы, не сумевшие удержать победу над катарским коллективом. Похоже, футболистам непросто отойти от продолжительного клубного сезона — впереди нас ждет еще немало неожиданностей, не сомневайтесь.

Франция тренд не поддержала

Взглянем на стартовый состав "трехцветных" — пестрит звездами, готовыми повторить успех российского ЧМ-2018. В воротах топовый Майк Меньян, защиту бетонируют Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба и Тео Эрнандес, центр поля закрыли Орельен Тчуамени и опытнейший Адриен Рабьо, в то время как в атакующей линии играют обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле, его партнер по "ПСЖ", победитель Лиги чемпионов Дезире Дуэ, капитан и многолетний лидер Килиан Мбаппе, шутливо называемый "диктатором" из-за надменного поведения, а также новый флагман "Баварии" Майкл Олисе.

Кстати, есть знакомые имена и у опальных "чемпионов" Африки, лишенных титула из-за скандала с уходом с поля в финале с Марокко: вратарь Эдуар Менди, известный по выступлениям за "Челси", капитан Калиду Кулибали (чемпион Италии с "Наполи") и прославенный ветеран Садио Мане, сделавший себе имя в "Ливерпуле".

© REUTERS / CAEAN COUTO Садио Мане (сзади) и Килиан Мбаппе в матче ЧМ-2026 © REUTERS / CAEAN COUTO Садио Мане (сзади) и Килиан Мбаппе в матче ЧМ-2026

И вот, африканские звезды уверенно забрали первый тайм. Николас Джексон попал в штангу, Исмаила Сарр из убойной позиции запулил выше перекладины, сподобились сенегальцы и на удар издали точно в кипера… А вот Мбаппе и французы в стартовые 45 минут не смогли сделать ничего. У унылых вице-чемпионов мира ноль ударов в створ и ноль идей в атаке. По-хорошему, Менди мог вообще не выходить на поле.

Но во втором тайме работы у голкипера сенегальцев прибавилось. Сначала Олисе вышел один на один, потом — Мбаппе, однако оба раза Менди был на высоте. Килиан после ужасной первой половины матча включился на полную — на исходе часа игры он прорвался по правому флангу и уже в штрафной был сбит Мане. VAR французам на помощь не пришел — австралийский судья Алиреза Фагани повтор посмотрел, но справедливый пенальти по какой-то причине не поставил.

Впрочем, прошло несколько минут, и пострадавший забил. Мбаппе откликнулся на проникающую передачу Олисе и оформил 13-й мяч на чемпионатах мира (до немца-рекордсмена ЧМ Мирослава Клозе всего три гола). Джексон ответил сразу же своим голом, но взятие французских ворот было отменено из-за офсайда.

© REUTERS / Mike Segar Футболисты сборной Франции © REUTERS / Mike Segar Футболисты сборной Франции

Дальше — больше. Дуэ реализовать свой момент не смог, а вот вышедший на замену Брадли Барколя воспользовался шикарным пасом Рабьо и аккуратно перебросил Менди. Такая невзрачная, даже сырая Франция смогла включиться и положить крепкого оппонента на лопатки.

Концовка получилась огненной!

Сенегальцы один гол отыграли в дополнительное время усилиями 18-летнего Ибраима Мбайе. Казалось бы, интрига воскресла... Но тут же была прикончена Мбаппе, зарядившим издали и оформившим дубль (14 мячей на ЧМ!). Он лучший бомбардир в истории сборной Франции: Оливье Жиру (57 голов) остался позади, в активе капитана теперь 58 забитых мячей в 99 матчах.

Еще на последней минуте автогол чуть не влетел в ворота "трехцветных". Но обошлось — цифры "3" и "1" остались на табло.

Рвать и метать ради тренера

Французам предстоит мобилизоваться. Да, позади тяжелейший сезон, да, множество сборных имеют на ЧМ-2026 составы ничуть не хуже. Но для Дидье Дешама, рулевого "трехцветных", это последний турнир во главе команды: позади 14 лет работы, включившие победу на ЧМ-2018, серебряные медали Евро-2016 и катарского мундиаля 2022 года. Но золотое поколение Франции способно на большее — спустя месяц и три дня Мбаппе и компания обязаны красиво проводить Дешама.