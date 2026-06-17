Французы пожаловались на футбольное поле в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адриен Рабьо и Дидье Дешам раскритиковали состояние поля на стадионе в Нью-Йорке, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Ранее сборная Франции на стадионе в Нью-Йорке обыграла команду Сенегала со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Франции по футболу Адриен Рабьо и главный тренер команды Дидье Дешам раскритиковали состояние поля на стадионе в Нью-Йорке, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
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"Поле... Я даже не знаю, можно ли это так назвать. Это скорее твердое, жесткое искусственное покрытие. Но все команды в равных условиях, всем приходится адаптироваться", - приводит слова Рабьо Le Parisien.