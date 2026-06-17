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Французы пожаловались на футбольное поле в Нью-Йорке - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
12:49 17.06.2026 (обновлено: 12:50 17.06.2026)
Французы пожаловались на футбольное поле в Нью-Йорке

Французы пожаловались на плохое состояние поля в Нью-Йорке, где пройдет финал ЧМ

© AP Photo / Jeremias GonzalezГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адриен Рабьо и Дидье Дешам раскритиковали состояние поля на стадионе в Нью-Йорке, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Ранее сборная Франции на стадионе в Нью-Йорке обыграла команду Сенегала со счетом 3:1.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Франции по футболу Адриен Рабьо и главный тренер команды Дидье Дешам раскритиковали состояние поля на стадионе в Нью-Йорке, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
Во вторник сборная Франции в Нью-Йорке обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. Килиан Мбаппе отметился дублем, еще один гол забил Брадли Барколя.
«
"Поле... Я даже не знаю, можно ли это так назвать. Это скорее твердое, жесткое искусственное покрытие. Но все команды в равных условиях, всем приходится адаптироваться", - приводит слова Рабьо Le Parisien.
Дешам во время своей пресс-конференции также признал, что поле неидеально и к нему нужно привыкнуть. Слишком сухое поле стадиона в Нью-Йорке уже вызывало опасения во время матча чемпионата мира между Бразилией и Марокко (1:1).
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