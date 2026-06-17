Дубль Мбаппе принес сборной Франции победу над Сенегалом в матче ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:1.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы I прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу вице-чемпионов мира. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (66, 90+6), один раз отличился Брадли Барколя (82). У проигравших забил Ибраим Мбайе (90+5).
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
66’ • Килиан Мбаппе
82’ • Брэдли Барколя
90’ • Килиан Мбаппе
90’ • Ибраим Мбайе
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака, сенегальцы в тот же день встретятся с норвежцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.