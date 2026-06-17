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Дубль Мбаппе принес сборной Франции победу над Сенегалом в матче ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
00:06 17.06.2026 (обновлено: 00:08 17.06.2026)
Дубль Мбаппе принес сборной Франции победу над Сенегалом в матче ЧМ-2026

Сборная Франции победила команду Сенегала в матче ЧМ-2026

© REUTERS / CAEAN COUTOКилиан Мбаппе в матче ЧМ-2026
Килиан Мбаппе в матче ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / CAEAN COUTO
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:1.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы I прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу вице-чемпионов мира. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (66, 90+6), один раз отличился Брадли Барколя (82). У проигравших забил Ибраим Мбайе (90+5).
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
3 : 1
Сенегал
66‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
82‎’‎ • Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе
90‎’‎ • Ибраим Мбайе
(Илиман Ндиайе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака, сенегальцы в тот же день встретятся с норвежцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортКилиан МбаппеИбраим МбайеЧМ по футболу 2026Брэдли БарколяСенегалФранция
 
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