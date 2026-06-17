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Представители из 17 стран приняли участие в деловом форуме Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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23:52 17.06.2026
Представители из 17 стран приняли участие в деловом форуме Россия — АСЕАН

Представители из 17 стран приняли участие в деловом форуме РФ — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк"Россия – АСЕАН" в Казани
Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В программе делового форума «Россия — АСЕАН» приняли участие представители из 17 стран.
  • Премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама приняли участие в программе форума, что свидетельствует об интересе союзников России к расширению сотрудничества в торгово-экономической зоне.
  • На деловом форуме были подписаны несколько соглашений, включая меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами Вьетнама и Татарстана.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Представители из 17 стран поучаствовали в программе делового форума Россия - АСЕАН, что свидетельствует об интересе союзников России к расширению сотрудничества в торгово-экономической зоне, сообщает "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия – АСЕАН Антона Кобякова.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. В среду на полях саммита открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. Его программа охватила несколько направлений: модели государственно-религиозных отношений в России и странах АСЕАН, международную торговлю, развитие сотрудничества в IT, а также взаимодействие по линии ЕАЭС (Евразийского экономического союза) – АСЕАН в области энергетики, инфраструктуры. РИА Новости - информационный партнер форума.
Завершение торжественного приема в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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"В программе Делового форума приняли участие представители из 17 стран. Участие премьер-министров Малайзии, Таиланда и Вьетнама в программе форума свидетельствует о серьезном интересе наших геополитических союзников к расширению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере", – сказал Кобяков.
Он отметил, что в рамках делового форума был сформирован фундамент влиятельной международной платформы для обсуждения развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, а также взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС – АСЕАН.
На делом форуме также были подписаны соглашения, среди которых - меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами Вьетнама и Татарстана, документ о стратегическом сотрудничестве между российским ООО "ЦентрИнжиниринг" и Metalco Aviation Technology Ltd и другие.
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РоссияВьетнамКазаньЕвразийский экономический союзСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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