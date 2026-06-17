Представители из 17 стран приняли участие в деловом форуме Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ В программе делового форума «Россия — АСЕАН» приняли участие представители из 17 стран.

Премьер-министры Малайзии, Таиланда и Вьетнама приняли участие в программе форума, что свидетельствует об интересе союзников России к расширению сотрудничества в торгово-экономической зоне.

На деловом форуме были подписаны несколько соглашений, включая меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами Вьетнама и Татарстана.

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Представители из 17 стран поучаствовали в программе делового форума Россия - АСЕАН, что свидетельствует об интересе союзников России к расширению сотрудничества в торгово-экономической зоне, сообщает "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению Саммита Россия – АСЕАН Антона Кобякова.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. В среду на полях саммита открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. Его программа охватила несколько направлений: модели государственно-религиозных отношений в России и странах АСЕАН, международную торговлю, развитие сотрудничества в IT, а также взаимодействие по линии ЕАЭС (Евразийского экономического союза) – АСЕАН в области энергетики, инфраструктуры. РИА Новости - информационный партнер форума.

Таиланда и "В программе Делового форума приняли участие представители из 17 стран. Участие премьер-министров Малайзии Вьетнама в программе форума свидетельствует о серьезном интересе наших геополитических союзников к расширению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере", – сказал Кобяков.

Он отметил, что в рамках делового форума был сформирован фундамент влиятельной международной платформы для обсуждения развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и государствами АСЕАН, а также взаимодействия в рамках партнерства ЕАЭС – АСЕАН.