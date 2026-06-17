Форум молодежного бизнеса собрал более 800 человек в Екатеринбурге

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Форум "Сам реш-у-у" собрал более 800 человек в Екатеринбурге, он направлен на развитие предпринимательских возможностей молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие помогает в профориентации и самоопределении участников, готовит к первым шагам в реализации собственных проектов и предпринимательстве. Своим опытом поделились основатели локальных бизнесов из разных сфер: моды, ИТ, образования, инклюзивной деятельности.

"В Свердловской области может реализовать себя каждый молодой человек: тут качественное образование, большие возможности для творчества, науки, спорта, доступны разнообразные отрасли для трудоустройства и открытия своего дела", — отметил министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что регион активно этому содействует.

Отдельная секция была посвящена доступным ресурсам для развития бизнеса: привлечению грантового финансирования и другим мерам поддержки. Перед молодыми людьми выступили представители организаций, реализующих молодежную политику.