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Форум молодежного бизнеса собрал более 800 человек в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.06.2026
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Твой бизнес
 
17:26 17.06.2026
Форум молодежного бизнеса собрал более 800 человек в Екатеринбурге

Форум молодежного бизнеса "Сам реш-у-у" собрал свыше 800 человек в Екатеринбурге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Форум "Сам реш-у-у" собрал более 800 человек в Екатеринбурге, он направлен на развитие предпринимательских возможностей молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие помогает в профориентации и самоопределении участников, готовит к первым шагам в реализации собственных проектов и предпринимательстве. Своим опытом поделились основатели локальных бизнесов из разных сфер: моды, ИТ, образования, инклюзивной деятельности.
"В Свердловской области может реализовать себя каждый молодой человек: тут качественное образование, большие возможности для творчества, науки, спорта, доступны разнообразные отрасли для трудоустройства и открытия своего дела", — отметил министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что регион активно этому содействует.
Отдельная секция была посвящена доступным ресурсам для развития бизнеса: привлечению грантового финансирования и другим мерам поддержки. Перед молодыми людьми выступили представители организаций, реализующих молодежную политику.
Форум "Сам решу-у-у" организован правительством региона и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (на базе которого создан центр "Мой бизнес") по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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