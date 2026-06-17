Финский парламент проголосует по законопроекту о ввозе ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Финляндии проголосует по предложению правительства внести поправки в законодательство, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
- Власти Финляндии заявили, что страна не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
- Посольство России в Хельсинки подчеркнуло, что РФ учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Парламент Финляндии в среду проголосует по предложению правительства внести поправки в законодательство, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране, следует из повестки законодательного органа.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента предложение о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Власти страны в опубликованном в апреле докладе по внешней политике и политике безопасности заявили, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
В Кремле называли планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие концентрированной конфронтацией.