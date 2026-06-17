Рейтинг@Mail.ru
Финский парламент проголосует по законопроекту о ввозе ядерного оружия - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 17.06.2026
Финский парламент проголосует по законопроекту о ввозе ядерного оружия

Финский парламент проголосует по предложению разрешить ввоз ядерного оружия

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Финляндии проголосует по предложению правительства внести поправки в законодательство, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране.
  • Власти Финляндии заявили, что страна не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
  • Посольство России в Хельсинки подчеркнуло, что РФ учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Парламент Финляндии в среду проголосует по предложению правительства внести поправки в законодательство, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране, следует из повестки законодательного органа.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента предложение о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Опасный маневр". Решение Финляндии по России вызвало ярость на Западе
15 июня, 18:41
Власти страны в опубликованном в апреле докладе по внешней политике и политике безопасности заявили, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
Посольство России в Хельсинки, комментируя РИА Новости эти заверения, отметило, что они не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркнули, что РФ учтет в своем военном планировании "даже теоретическую" возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
В Кремле называли планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие концентрированной конфронтацией.
Солдат Вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Финляндия объявила о создании штаба передовых сухопутных войск НАТО
5 июня, 16:45
 
В миреФинляндияРоссияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала