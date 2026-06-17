Финский парламент проголосует по законопроекту о ввозе ядерного оружия

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Парламент Финляндии в среду проголосует по предложению правительства внести поправки в законодательство, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране, следует из повестки законодательного органа.

Власти страны в опубликованном в апреле докладе по внешней политике и политике безопасности заявили, что Финляндия не намерена размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время и сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.