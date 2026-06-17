Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неонацистская организация Blood and Honour* провела концерт с нацистской символикой и лозунгами в финском городе Йювяскюля.
- Организаторы концерта якобы не знали о характере мероприятия, однако, по словам активистки Салли Райски, Blood and Honour* — это крупная праворадикальная структура, которая вербует молодежь.
- Пословам Райски, нацизм не запрещен в Финляндии, и мероприятие прошло до конца.
КУРСК, 17 июн – РИА Новости. Неонацистская организация Blood and Honour* (Кровь и честь*) открыто провела концерт с нацистской символикой и лозунгами в финском городе Йювяскюля, сообщила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
"Недавно была встреча неонацистов в Йювяскюля. Они устроили концерт. Организаторы клуба якобы не знали, что это за мероприятие. Но организация Blood and Honour* – это крупная праворадикальная структура, которая вербует молодежь", – рассказала Райски.
По ее словам, они же спонсируют подобные акции, в том числе спортивные мероприятия в Венгрии, где разрешено выступать в нацистской форме со свастикой. В финских газетах прямо указано, что Blood and Honor* не запрещена в стране. Мероприятие никто не остановил, хотя выступающие использовали свои лозунги и свастику.
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"Нацизм у нас оказывается не запрещен. Маленькие какие-то организации, да, они есть в списке, но меня сильно удивило, что никто их не остановил. Мероприятие прошло до конца, и там были свои лозунги, свастики – и все это было разрешено", – резюмировала Райски.
Международная неонацистская организация и музыкальная промоутерская сеть "Кровь и честь"* (Blood & Honour*) была основана в Великобритании в 1987 году. Название происходит от лозунга гитлерюгенда "Blut und Ehre" ("Кровь и честь").
Объединение признано экстремистским и запрещено на территории России решением Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года. За публичную демонстрацию символики и атрибутики этой организации в РФ предусмотрены административная и уголовная ответственность.
* Запрещенная в России экстремистская организация.