В Финляндии неонацисты открыто провели концерт со свастиками

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"Нацизм у нас оказывается не запрещен. Маленькие какие-то организации, да, они есть в списке, но меня сильно удивило, что никто их не остановил. Мероприятие прошло до конца, и там были свои лозунги, свастики – и все это было разрешено", – резюмировала Райски.