Бестемьянова ожидает от ISU допуска к соревнованиям российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый состав совета Международного союза конькобежцев (ISU) может принять положительное решение о допуске российских фигуристов всех возрастов, считает Бестемьянова.
- Тема допуска российских фигуристов поднималась на заседании совета ISU, состоявшемся 13 июня на Тенерифе, но объявление результатов планируется в ближайшие недели после проведения дополнительного анализа.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Новый состав совета Международного союза конькобежцев (ISU) способен принять положительное решение о допуске российских фигуристов всех возрастов, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Ранее ISU сообщил РИА Новости, что тема допуска российских фигуристов была поднята на заседании совета, состоявшегося 13 июня на Тенерифе, но объявление результатов планируется в ближайшие недели после проведения дополнительного анализа.
"Избран новый совет ISU, им нужно время, чтобы принять решение. Только что их переизбрали, новые люди. Ждем (допуска) и юниоров, и взрослых", – сказала Бестемьянова.