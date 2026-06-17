Минпросвещения планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу

Краткий пересказ от РИА ИИ Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации.

В пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ, апробация продолжится в следующем учебном году.

Задача фиджитал-спорта — мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно, заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

"Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу", - сказал Бугаев

По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.

"Еще впереди следующий учебный год. Мы посмотрим, как у нас эта система будет работать. Но еще раз подчеркну, у нас первые результаты очень неплохие", - отметил Бугаев.