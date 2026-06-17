Минпросвещения планирует включить фиджитал-спорт в школьную программу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации.
- В пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ, апробация продолжится в следующем учебном году.
- Задача фиджитал-спорта — мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль после апробации, первые результаты которой оцениваются положительно, заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
"Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу", - сказал Бугаев.
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По его словам, сейчас в пилотном проекте по фиджитал-спорту принимают участие 59 школ. Апробация продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит эффективность системы.
"Еще впереди следующий учебный год. Мы посмотрим, как у нас эта система будет работать. Но еще раз подчеркну, у нас первые результаты очень неплохие", - отметил Бугаев.
Он объяснил, что задача фиджитал-спорта - оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта.
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